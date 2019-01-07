2019-01-07T10:17:12+03:00
Происшествия

В Брянске из горящей квартиры на улице Севской спасли двух человек

При пожаре, к счастью, никто не пострадал
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В ночь на 7 января в Брянске на улице Севской произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 0.58.

На место выехали две пожарные машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области. Оказалось, загорелась одна из квартир. В помощь были направлены еще две спецмашины. Почти за 50 минут пламя удалось потушить.

Пожарные вытащили из огня двух человек. К счастью, никто из жильцов дома не пострадал.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания в квартире.

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