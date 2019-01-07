Брянский иконописец погиб при пожаре в гостях у родителей

7 Янв. 2019 2019-01-07T01:33:31+03:00

Александра Разина похорнят на его родине в Курской области. Фото: пресс-служба Брянской епархии

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Под Курском на 41-м году жизни трагически погиб брянский иконописец Александр Разин. Александр Анатольевич преподавал иконописное отделение Центра подготовки церковных специалистов Брянской епархии.

Несчастье произошло дома у родителей Александра Разина в Курской области.

- Он приехал навестить родителей на праздники, - рассказали в пресс-службе Брянской епархии. - Поздно вечером дом загорелся. Александра спасти не удалось. У него остались трое маленьких детей.

Александра Разина похорнят на его родине в Курской области.

Александр Разин окончил иконописную школу Курской духовной семинарии. Стоял у истоков основания иконописного отделения Брянского Духовного Училища (сейчас Центр подготовки церковных специалистов). С 2005 года работал преподавателем. С 2014-го возглавил иконописную мастерскую. В Центре вел такие дисциплины, как иконография и история иконописи.

Работы Александра Разина можно увидеть в Брянских храмах. Так, им написаны иконы для мраморного иконостаса храма в честь Преображения Господня (Спасо-Гробовского). В нижнем ярусе Свято-Троицкого Кафедрального Собора находятся два святых образа его письма, - это преподобный Кукша Печерский и святой благоверный князь Олег Брянский. В последние годы своей жизни Александр Анатольевич также работал над написанием икон для иконостаса.

Редакция "Комсомольской правды" - Брянск" приносит глубокие соболезнования родным Александра Разина.

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