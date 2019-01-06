2019-01-06T20:26:21+03:00
Общество

Рождественскую службу в Брянске покажут в прямом эфире

Трансляцию будут вести из Свято-Троицкого Кафедрального собора
Ольга УМАРОВА
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Божественную литургию совершит Митрополит Брянский и Севский Александр.Божественную литургию совершит Митрополит Брянский и Севский Александр.Фото: пресс-служба Брянской епархии
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Богослужение в Брянске покажут в прямом эфире. Транслировать будет телеканал «Брянская губерния», сообщает пресс-служба брянской епархии.

Праздничная служба пройдет в ночь с 6 на 7 января в Свято-Троицком Кафедральном Соборе Брянска. Божественную литургию совершит Митрополит Брянский и Севский Александр.

Начало эфира - 23.30.

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