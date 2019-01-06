В понедельник брянцев ждут рождественские морозы

6 Янв. 2019 2019-01-06T20:17:20+03:00

Ночью столбик термометра опустится до 11-16 мороза Фото: Марина АНТОНОВА

Днем температура воздуха опустится до минус 13 градусов

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В понедельник, 7 января, брянцев ждут настоящие рождественские морозы. Синоптики обещают небольшой снег, возможен туман, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 11-16 мороза, днем температура воздуха составит минус 8-13 градусов.

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