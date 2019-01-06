2019-01-06T20:17:20+03:00
Общество

В понедельник брянцев ждут рождественские морозы

Днем температура воздуха опустится до минус 13 градусов
Ольга УМАРОВА
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Ночью столбик термометра опустится до 11-16 морозаНочью столбик термометра опустится до 11-16 морозаФото: Марина АНТОНОВА
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В понедельник, 7 января, брянцев ждут настоящие рождественские морозы. Синоптики обещают небольшой снег, возможен туман, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 11-16 мороза, днем температура воздуха составит минус 8-13 градусов.

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