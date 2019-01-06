В понедельник брянцев ждут рождественские морозы
Днем температура воздуха опустится до минус 13 градусов
Ночью столбик термометра опустится до 11-16 морозаФото: Марина АНТОНОВА
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В понедельник, 7 января, брянцев ждут настоящие рождественские морозы. Синоптики обещают небольшой снег, возможен туман, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 11-16 мороза, днем температура воздуха составит минус 8-13 градусов.
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