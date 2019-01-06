В рождественскую ночь по Брянску пустят бесплатные автобусы и троллейбусы

6 Янв. 2019 2019-01-06T19:24:45+03:00

В ночь с 6 на 7 января в Брянске будет ходить бесплатный общественный транспорт. Фото: Марина АНТОНОВА

Спецрейсы будут ходить с восьми вечера

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В ночь с 6 на 7 января в Брянске будет ходить бесплатный общественный транспорт. Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, в спецрейсы выйдут автобусы и троллейбусы.

В рожедственскую ночь будут ходить бесплатные троллейбусы по маршрутам: "Бульвар Щорса - ЮрФак БГУ", "Мясокомбинат - ЮрФак БГУ", "Дружба - Аэропарк - ЮрФак БГУ". Они отправятся из начального пункта около 10 вечера.

Бесплатные автобусы: "Стальзавод - улица Д. Бедного", "Телецентр - Свенский монастырь". Они будут ходить с восьми вечера до половины третьего ночи. Интервал движения - 15-20 минут.

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