На рождественской службе в брянских храмах будут дежурить сотрудники МЧС

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:57:52+03:00

В Брянской области праздничная служба пройдет в 124 храмах.

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В рождественскую ночь в брянских храмах будут дежурить сотрудники федерального государственного пожарного надзора, федеральной противопожарной службы и работники государственной противопожарной службы. В регионах праздничная служба пройдет в 124 церквях, сообщает ГУ МЧС России по Брянской области.

Накануне праздника сотрудники МЧС провели инструктаж со служителями храмов. Священникам рассказали о том, что делать при возникновении ЧП, например, пожаре.

- В ночь перед Рождеством будьте особо осторожны при обращении с пиротехникой, а также со свечами и другими пожароопасными предметами, - напомнили брянцам в МЧС.

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