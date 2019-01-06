Несмотря на запрет, жители Брянска продолжают кататься с Кургана Бессмертия

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:33:57+03:00

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Несмотря на строгий запрет, жители Брянска продолжают штурмовать снежные склоны Кургана Бессмертия. На снимках, которые появились в социальных сетях, видно, что со "звезды" с ледянками съезжают взрослые и дети.

При этом у подножия Кургана установлена табличка, которая напоминает горожанам, что это место является памятником истории и катание со склонов здесь строго запрещено.

Пользователи оставили почти 500 комментариев. Одни возмущаются, что родители-нарушители подают плохой пример детям и рискуют их жизнью и здоровьем, другие сетуют на то, что в городе мало снежных горок. В целом горожане сходятся во мнении, что памятник - не лучшее мнение для зимних забав.

Курган Бессмертия привлекает и других любителей опасных игр. В конце декабря в сеть попало видео с дрифтером. Водитель "Порше" нарушил запрет, заехал на площадь перед Курганом и выполнил пару трюков с заносами.

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