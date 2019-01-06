В Брянске 67-летний сторож «заминировал» район

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:09:28+03:00

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Житель Брянска решил пошутить и сообщил о подрыве района. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области, в субботу, 5 января, мужчина позвонил на телефон «112». Он сообщил оператору о том, что один из районов Брянска якобы заминирован. По тревоге «подорвались» правоохранительные органы, сотрудники МЧС и медики.

Вскоре телефонного террориста задержали. Им оказался ранее судимый 67-летний местный житель, сторож одного из коммерческих предприятий.

- Свой поступок мужчина объяснил желанием пошутить, - говорят в областном УМВД.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», а также административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в общественных местах. Нарушителю грозит штраф в полмиллиона рублей или до трех лет ограничения свободы. Также с виновного будут взысканы расходы на привлечение неотложных служб.

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