Жительницу Карачевского района поздравил с 95-летием замгубернатора
Жительницу брянской деревни поздравил с 95-летним юбилеем заместитель губернатора. Как рассказали в пресс-службе правительства брянской области, Пелагея Матюшина родилась в деревне Непряхино, сейчас живет в деревне Масловка. В гости к имениннице пришли замгубернатора Николай Щеглов и глава администрации Карачевского района Людмила Лужецкая.
У Пелагеи Ивановны трое детей, семь внуков и семь правнуков.
- Именинница рассказала о тяжелых годах оккупации и послевоенном времени, - говорят в облправительстве. - Тем не менее, как призналась Пелагея Ивановна, она считает себя счастливым человеком.
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