Жительницу Карачевского района поздравил с 95-летием замгубернатора

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:47:15+03:00

У Пелагеи Ивановны трое детей, семь внуков и семь правнуков. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Пелагея Матюшина рассказала об оккупации и жизни после войны

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Жительницу брянской деревни поздравил с 95-летним юбилеем заместитель губернатора. Как рассказали в пресс-службе правительства брянской области, Пелагея Матюшина родилась в деревне Непряхино, сейчас живет в деревне Масловка. В гости к имениннице пришли замгубернатора Николай Щеглов и глава администрации Карачевского района Людмила Лужецкая.

У Пелагеи Ивановны трое детей, семь внуков и семь правнуков.

- Именинница рассказала о тяжелых годах оккупации и послевоенном времени, - говорят в облправительстве. - Тем не менее, как призналась Пелагея Ивановна, она считает себя счастливым человеком.

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