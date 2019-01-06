В ДТП под Выгоничами пострадали два водителя и две пассажирки

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:50:21+03:00

19-летний водитель "Мерседеса" врезался в "Ладу". Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области

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В Выгоничском районе столкнулись две легковушки. ДТП случилось в субботу, 5 января, около семи вечера на участке «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь», сообщает УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель «Mercedes-Benz» выезжал со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Lada Granta». За рулем отечественного авто находился 23-летний водитель.

Пострадали: водитель «Лады» (открытый перелом колена, ушиб груди), 21-летняя пассажирка «Лады» (закрытая черепно-мозговая травма, ушиб груди, ушиб грудного отдела позвоночника), водитель «Мерседеса» (травма живота, внутрибрюшное кровотечение) и 14-летняя пассажирка «Мерседеса» (закрытый перелом правой голени, перелом ребра, закрытый пневмоторакс). Всех госпитализировали.

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