2019-01-05T22:28:38+03:00
Общество

В Брянске прошел теннисный турнир среди инвалидов

Соревнования состоялись в клубе «Пересвет»
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянске 5 января прошел традиционный Рождественский турнир по настольному теннису среди инвалидов. Соревнования состоялись в клубе «Пересвет». В основном там занимаются люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

В состязаниях участвовали мастер спорта СССР по настольному теннису среди лиц поражением опорно-двигательного аппарата Михаил Климовцов, кандидат в мастера спорта России Андрей Евстратов, мастер спорта РФ по фехтованию Вячеслав Калеев, кандидат в мастера спорта по настольному теннису среди лиц поражением опорно-двигательного аппарата Антонина Арсенова.

Провели партии в теннис и почетные гости: замгубернатора Александр Коробко и глава города Александр Хлиманков, сообщают в пресс-службе горсовета. Главным судьей соревнований был четырехкратный абсолютный чемпион мира по армлифтингу Александр Бояров.

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