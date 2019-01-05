В Брянске оштрафовали водителя, который в новогоднюю ночь ездил по тротуару
Запись с видеорегистратора опубликовали в соцсетях
Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску.
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В Брянске на две тысячи рублей оштрафовали водителя иномарки, который в новогоднюю ночь ездил по тротуарам. Запись с видеорегистратора с нарушением опубликовали в группе городской Госавтоинспекции в соцсетях. На ней видно, что водитель «Мицубиси Лансер» 1 января около половины третьего ночи едет по тротуару в районе дома №5 на улице Майской Стачки.
Полицейские провели административное расследование, нашли нарушителя и оштрафовали его.
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