В Брянске оштрафовали водителя, который в новогоднюю ночь ездил по тротуару

5 Янв. 2019 2019-01-05T22:08:03+03:00

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В Брянске на две тысячи рублей оштрафовали водителя иномарки, который в новогоднюю ночь ездил по тротуарам. Запись с видеорегистратора с нарушением опубликовали в группе городской Госавтоинспекции в соцсетях. На ней видно, что водитель «Мицубиси Лансер» 1 января около половины третьего ночи едет по тротуару в районе дома №5 на улице Майской Стачки.

Полицейские провели административное расследование, нашли нарушителя и оштрафовали его.

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