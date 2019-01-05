2019-01-05T16:24:04+03:00
Общество

В Брянске пройдет открытый турнир по хоккею среди дворовых команд

К соревнованиям допускаются спортсмены старше 16 лет
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Брянская дворовая хоккейная лига.Фото: vk.com, Брянская дворовая хоккейная лига.
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В Брянске с 12 января по 17 февраля пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди дворовых команд. Участвовать в нем могут спортсмены-любители старше 16 лет. В команде может быть от четырех до десяти человек. У участников должны быть свои коньки, клюшки и экипировка. У несовершеннолетних еще и согласие от родителей.

Соревнования проводятся по круговой системе. Хоккейные матчи пройдут на ледовой площадке детско-юношеской спортивной школы «Олимп» на Кургане Бессмертия.

Заявку в оргкомитет можно отправить до 17 января, сообщают организаторы.

Между тем жители Брянска обсуждают в соцсетях отсутствие или плохое состояние ледовых площадок хоккейных кортов во дворах, а также небольшое их количество. За многими площадками не следят: не чистят их, не подливают лед. Недавно залитый каток на Набережной – не чищенный и весь в колдобинах. Корт на проспекте Ленина так и не залили в этом году. Нет ледовых площадок во многих школах. Любителям поиграть в хоккей или просто покататься на коньках приходится выбирать платные площадки. Другие пользователи пишут, что жители сами в состоянии залить себе каток.

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