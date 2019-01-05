Подробности автоаварии на «Мечте»: травмы получил водитель и шестилетний мальчик

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:00:17+03:00

Автомобилист на иномарке отказался пройти тест на алкоголь

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Появились подробности автоаварии на улице Ново-Советской в Бежицком районе Брянска. Она случилась около половины восьмого вечера в пятницу, 4 января, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

45-летний водитель «Хонды» сел за руль без прав. Он ехал со стороны улицы Почтовой в сторону Литейной и не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2114.

Травмы получил 35-летний водитель ВАЗа. У мужчины диагностировали сотрясение мозга, ушибы головы и позвоночника. У шестилетнего мальчика – ушиб руки. Он ехал в детском автокресле. Пострадавших отпустили домой, назначив лечение.

Водитель «Хонды» отказался пройти тест на алкоголь. Очевидцы автоаварии пишут, что он был пьяный.

Кстати, мужчину дважды лишали водительских прав: за отказ пройти медицинское освидетельствование и за смертельное ДТП, которое он устроил в состоянии алкогольного опьянения.

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