Брянца обокрали в реабилитационном центре для инвалидов

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:15:36+03:00

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50-летнего жителя Брянска обокрали в реабилитационном центре для инвалидов, который находится в поселке Мичуринский. Он рассказал полицейским, что неделю назад познакомился с мужчиной, которому негде было ночевать. И пригласил его к себе в комнату.

Новый приятель неделю жил в комнате потерпевшего. Потом улучил момент, когда хозяина не будет, и обокрал его. Злоумышленник забрал кошелек, в котором была тысяча рублей, две банковские карты, два мобильных телефона и медали за участие в боевых действиях в Афганистане.

- Полицейским понадобилось три недели, чтобы выяснить личность подозреваемого и найти его, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался 55-летний вор-рецидивист, у которого нет постоянного места жительства. Оперативники разыскали его в Володарском районе. По решению суда он находится сейчас в СИЗО.

Задержанный во всем признался. Правда, вещи вернуть не удалось: он продал их случайным собутыльникам. Полицейские завели уголовные дела по статьям «Кража» и «Сбыт государственных наград». Санкция по ним предусматривает до пяти лет тюрьмы.

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