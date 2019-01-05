2019-01-05T15:01:17+03:00
Происшествия

В ДТП в Суземском районе погибла пенсионерка, двое детей и двое взрослых ранены

Одну из машин занесло, и она выехала на встречную полосу
Марина АНТОНОВА
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Полицейские проводят проверку по факут ДТП.Полицейские проводят проверку по факут ДТП.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Суземском районе столкнулись ВАЗ-21124 и «Шевроле Нива». Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в пятницу, 4 января, на 19-м километре дороги Суземка-Трубчевск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

33-летний водитель ВАЗа двигался со стороны Суземки в сторону Трубчевска. Машину занесло, и она выехала на встречную полосу. Легковушка столкнулась с «Шевроле», за рулем которой был 61-летний автомобилист.

61-летняя пассажирка ВАЗа погибла на месте аварии. Травмы получили шестилетний и девятилетний мальчики, которые ехали в ВАЗе. Младшего госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, рваными ранами головы и ушибом позвоночника. Другой мальчик был в коме после аварии. Также у него диагностировали травму головы, перелом черепа, ушиб мозга. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

40-летнюю пассажирку «Шевроле» отвезли в больницу с травмой живота, разрывом селезенки и внутренним кровотечением. 62-летняя пассажирка иномарки сломала плечевую кость. Ее отпустили домой с назначением лечения.

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