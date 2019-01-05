В Брянском районе случился пожар в санатории
Оказалось, что загорелся матрас в подвале
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В Брянском районе случился пожар в санатории «Снежка». Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 21.40 в пятницу, 4 января. На место выехали четыре пожарные машины и автолестница.
Оказалось, что горит матрас в подвале. Огонь распространился на площади двух квадратных метров. Уже через две минуты пламя потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся матрас.
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