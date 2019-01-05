2019-01-05T11:10:03+03:00
Общество

В Брянске проходит финал детского кубка России по классическим шахматам

В соревнованиях участвуют спортсмены из 37 регионов
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

В Брянске проходит финал детского кубка России по классическим шахматам. Соревнования продлятся до 11 января. В отборочных турах участвовали около пяти тысяч юных шахматистов. В них определили 64 лучших спортсмена. Они представляют 37 регионов регионов России.

Финальные состязания будут проходить по круговой системе. Все спортсмены поделены на восемь возрастных групп: мальчики и девочки до 9, 11 и 13 лет, а также девушки и юноши до 15 лет. В каждой группе по восемь участников. Они будут играть друг с другом по семь туров. Победители будут представлять Россию на первенстве мира или Европы.

На шахматный турнир в Брянск приехали заместитель исполнительного директора Российской шахматной федерации Александр Ткачев и наш земляк гроссмейстер Ян Непомнящий.

В январе в брянские школы поступит инвентарь для игры в шахматы, сообщают в пресс-службе областного правительства. В ноябре этого года в Брянской области пройдет Первенство Центрального федерального округа по шахматам среди юношей и девушек. На него приедут около 500 спортсменов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянском районе случился пожар в санатории
В Бежице при столкновении двух машин едва не погибла семья с ребенком
В прошлом году на брянских дорогах погибло семь детей
В Брянске чиновники проверят, убирают ли управляющие компании дворы от снега
На трассе под Брянском столкнулись две легковушки: ранена 9-летняя девочка
В Клинцах на улице Ленина под колеса иномарки попал пьяный пешеход
На борьбу со снегом в Брянске вышли 50 единиц техники
"Телефонные" мошенники обманули 63-летнюю жительницу Брянска на 25 тысяч рублей
Брянский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль на этапе Тур де Ски
В страшном ДТП под Почепом два человека погибли
В Брянске с 4 января перекроют движение по переулку Новозыбковкому
В Брянске на уборку дорог от снега вышло около 90 человек
В Советском районе Брянска выбрали самый нарядный двор
В Сураже задержали 19-летнего водителя, сбившего двух человек
Жители Брянска сфотографировали "водопад из сосулек"
Под Стародубом автоледи на «Мицубиси» врезалась в грузовик
В Сураже водитель сбил двух пешеходов и уехал
В брянском поселке пожарные вынесли из горящего дома 70-летнего пенсионера