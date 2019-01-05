5 Янв. 2019 2019-01-05T11:10:03+03:00

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В Брянске проходит финал детского кубка России по классическим шахматам. Соревнования продлятся до 11 января. В отборочных турах участвовали около пяти тысяч юных шахматистов. В них определили 64 лучших спортсмена. Они представляют 37 регионов регионов России.

Финальные состязания будут проходить по круговой системе. Все спортсмены поделены на восемь возрастных групп: мальчики и девочки до 9, 11 и 13 лет, а также девушки и юноши до 15 лет. В каждой группе по восемь участников. Они будут играть друг с другом по семь туров. Победители будут представлять Россию на первенстве мира или Европы.

На шахматный турнир в Брянск приехали заместитель исполнительного директора Российской шахматной федерации Александр Ткачев и наш земляк гроссмейстер Ян Непомнящий.

В январе в брянские школы поступит инвентарь для игры в шахматы, сообщают в пресс-службе областного правительства. В ноябре этого года в Брянской области пройдет Первенство Центрального федерального округа по шахматам среди юношей и девушек. На него приедут около 500 спортсменов.

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