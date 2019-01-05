В Бежице при столкновении двух машин едва не погибла семья с ребенком

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:13:40+03:00

Один из водителей был пьяным

Изменить размер текста: A A

В Бежицком районе Брянска столкнулись «Хонда» и ВАЗ-2114. Автоавария случилась вечером в пятницу, 4 января, на улице Ново-Советской. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. Судя по снимкам, отечественная легковушка полностью разбита.

В комментариях пишут, что в ВАЗе ехала семья с шестилетним ребенком. Пострадавших увезла скорая.

А водитель иномарки, по словам очевидцев, был пьяным. Один из его маневров закончился ДТП.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Фото: vk.com, Дмитрий Писарев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».