2019-01-05T10:13:40+03:00
Происшествия

В Бежице при столкновении двух машин едва не погибла семья с ребенком

Один из водителей был пьяным
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Дмитрий Писарев.Фото: vk.com, Дмитрий Писарев.
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В Бежицком районе Брянска столкнулись «Хонда» и ВАЗ-2114. Автоавария случилась вечером в пятницу, 4 января, на улице Ново-Советской. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. Судя по снимкам, отечественная легковушка полностью разбита.

В комментариях пишут, что в ВАЗе ехала семья с шестилетним ребенком. Пострадавших увезла скорая.

А водитель иномарки, по словам очевидцев, был пьяным. Один из его маневров закончился ДТП.

Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Фото: vk.com, Дмитрий Писарев.

Фото: vk.com, Дмитрий Писарев.

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