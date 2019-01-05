В Бежице при столкновении двух машин едва не погибла семья с ребенком
Один из водителей был пьяным
Фото: vk.com, Дмитрий Писарев.
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В Бежицком районе Брянска столкнулись «Хонда» и ВАЗ-2114. Автоавария случилась вечером в пятницу, 4 января, на улице Ново-Советской. Фотографии с места происшествия появились в соцсетях. Судя по снимкам, отечественная легковушка полностью разбита.
В комментариях пишут, что в ВАЗе ехала семья с шестилетним ребенком. Пострадавших увезла скорая.
А водитель иномарки, по словам очевидцев, был пьяным. Один из его маневров закончился ДТП.
Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
Фото: vk.com, Дмитрий Писарев.
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