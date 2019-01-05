2019-01-05T09:51:51+03:00
Общество

В прошлом году на брянских дорогах погибло семь детей

В этом году уже случилось три автоаварии, в которых травмы получили юные пассажиры
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Штрафы на неправильную перевозку детей в машинах получили больше двух тысяч водителей.Штрафы на неправильную перевозку детей в машинах получили больше двух тысяч водителей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В прошлом году на дорогах Брянской области погибли семь детей. Шестеро их них были пассажирами. В новом году уже случилось три автоаварии, в которых травмы, в том числе и тяжелые, получили юные пассажиры.

В 2018-м штрафы на неправильную перевозку детей в машинах получили больше двух тысяч водителей, сообщают в УГИБДД по Брянской области. В первые дни нового года 17 человек не пристегнули или не посадили в автокресло маленьких пассажиров.

В Госавтоинспекции просят автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения, всегда использовать для детей автокресла и пристегиваться самим, а в поездки на дальние расстояния детей советуют не брать.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянском районе случился пожар в санатории
В Брянске проходит финал детского кубка России по классическим шахматам
В Бежице при столкновении двух машин едва не погибла семья с ребенком
В Брянске чиновники проверят, убирают ли управляющие компании дворы от снега
На трассе под Брянском столкнулись две легковушки: ранена 9-летняя девочка
В Клинцах на улице Ленина под колеса иномарки попал пьяный пешеход
На борьбу со снегом в Брянске вышли 50 единиц техники
"Телефонные" мошенники обманули 63-летнюю жительницу Брянска на 25 тысяч рублей
Брянский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль на этапе Тур де Ски
В страшном ДТП под Почепом два человека погибли
В Брянске с 4 января перекроют движение по переулку Новозыбковкому
В Брянске на уборку дорог от снега вышло около 90 человек
В Советском районе Брянска выбрали самый нарядный двор
В Сураже задержали 19-летнего водителя, сбившего двух человек
Жители Брянска сфотографировали "водопад из сосулек"
Под Стародубом автоледи на «Мицубиси» врезалась в грузовик
В Сураже водитель сбил двух пешеходов и уехал
В брянском поселке пожарные вынесли из горящего дома 70-летнего пенсионера