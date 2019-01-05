В прошлом году на брянских дорогах погибло семь детей

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:51:51+03:00

Штрафы на неправильную перевозку детей в машинах получили больше двух тысяч водителей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этом году уже случилось три автоаварии, в которых травмы получили юные пассажиры

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В прошлом году на дорогах Брянской области погибли семь детей. Шестеро их них были пассажирами. В новом году уже случилось три автоаварии, в которых травмы, в том числе и тяжелые, получили юные пассажиры.

В 2018-м штрафы на неправильную перевозку детей в машинах получили больше двух тысяч водителей, сообщают в УГИБДД по Брянской области. В первые дни нового года 17 человек не пристегнули или не посадили в автокресло маленьких пассажиров.

В Госавтоинспекции просят автомобилистов соблюдать Правила дорожного движения, всегда использовать для детей автокресла и пристегиваться самим, а в поездки на дальние расстояния детей советуют не брать.

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