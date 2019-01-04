2019-01-04T19:05:07+03:00
Общество

В Брянске чиновники проверят, убирают ли управляющие компании дворы от снега

Нарушителям выдадут предписания
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске чиновники пообещали проверить, как управляющие компании убирают дворы. 2 и 3 января всем организациям отправили уведомления о необходимости своевременно расчищать проезды от снега, а крыши домов от наледи и сосулек. Нарушителям будут выдавать предписания после выездных проверок, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Некоторых нарушителей уже наказали.

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