На трассе под Брянском столкнулись две легковушки: ранена 9-летняя девочка

4 Янв. 2019 2019-01-04T16:37:46+03:00

Школьницу с царапинами осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Одного из автомобилистов госпитализировали

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На трассе под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 января около 12.50 на 352-м километре автодороги «Москва-Киев».

- 37-летний водитель за рулем "Шкоды Октавия" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Лексус", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП пострадали водитель первой иномарки и девятилетняя пассажирка второй.

37-летнего мужчину с переломами ребер, гематорексом, переломами позвонков и руки госпитализировали в городскую больницу №1. Школьницу с царапинами осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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