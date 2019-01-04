2019-01-04T16:37:46+03:00
Происшествия

На трассе под Брянском столкнулись две легковушки: ранена 9-летняя девочка

Одного из автомобилистов госпитализировали
Мария Дедкова
Поделиться:
Школьницу с царапинами осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.Школьницу с царапинами осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

На трассе под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 января около 12.50 на 352-м километре автодороги «Москва-Киев».

- 37-летний водитель за рулем "Шкоды Октавия" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Лексус", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП пострадали водитель первой иномарки и девятилетняя пассажирка второй.

37-летнего мужчину с переломами ребер, гематорексом, переломами позвонков и руки госпитализировали в городскую больницу №1. Школьницу с царапинами осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске чиновники проверят, убирают ли управляющие компании дворы от снега
В Клинцах на улице Ленина под колеса иномарки попал пьяный пешеход
На борьбу со снегом в Брянске вышли 50 единиц техники
"Телефонные" мошенники обманули 63-летнюю жительницу Брянска на 25 тысяч рублей
Брянский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль на этапе Тур де Ски
В страшном ДТП под Почепом два человека погибли
В Брянске с 4 января перекроют движение по переулку Новозыбковкому
В Брянске на уборку дорог от снега вышло около 90 человек
В Советском районе Брянска выбрали самый нарядный двор
В Сураже задержали 19-летнего водителя, сбившего двух человек
Жители Брянска сфотографировали "водопад из сосулек"
Под Стародубом автоледи на «Мицубиси» врезалась в грузовик
В Сураже водитель сбил двух пешеходов и уехал
В брянском поселке пожарные вынесли из горящего дома 70-летнего пенсионера