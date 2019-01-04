В Клинцах на улице Ленина под колеса иномарки попал пьяный пешеход
50-летнего мужчину с переломами ноги госпитализировали
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В Клинцах на улице Ленина легковой автомобиль сбил пешехода.Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 января около 23.15, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 35-летний водитель "Ауди 80" ехал в направлении улицы Дзержинского, когда под колеса ему угодил мужчина, переходивший дорогу по пешеходному переходу. В ДТП 50-летний пешеход получил переломы ноги. Его госпитализировали в Клинцовскую районную больницу.
Освидетельствование показало у пострадавшего алкогольное опьянение.
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