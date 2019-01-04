"Телефонные" мошенники обманули 63-летнюю жительницу Брянска на 25 тысяч рублей
Пожилая жительница Брянска лишилась 25 тысяч рублей, поверив "телефонным" мошенникам.
2 января на домашний телефон 63-летней жительницы Бежицы позвонил незнакомец, представившийся сотрудником силовой структуры. Мужчина в жесткой форме сообщил собеседнице, что ее родственник совершил тяжкое преступление, но от уголовной ответственности его можно уберечь, срочно заплатив деньги. Пенсионерка поверила и перевела через терминал 25 тысяч рублей.
Позже женщина позвонила родственнику. Оказалось, ни в какие неприятности он не попадал.
Тогда жительница Брянска обратилась с заявлением в полицию.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и личность звонившего.
Брянская полиция вновь напоминает гражданам о бдительности при телефонном общении с незнакомцами. При получении информации о попавшем в непростую ситуацию близком человеке, необходимо сразу же связаться этим с родственником и уточнить, что произошло на самом деле. Не верьте мошенникам, которые представляются сотрудниками силовых структур и обещают уладить проблемы за денежное вознаграждение! Обо всех подобных звонках следует незамедлительно сообщать в полицию по телефону 02 (с мобильного номера любого оператора – 102).
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