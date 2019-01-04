Брянский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль на этапе Тур де Ски

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:27:20+03:00

Он уступил победителю больше минуты

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Брянский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в гонке пятого этапа престижного турнира Тур де Ски. Соревнования проходили 3 января в немецком Оберстдорфе. Спортсмены состязались в персьюте свободным стилем.

Победу одержал Йоханнес Клаебо из Норвервегии. Его время - 35.07.5. Второе место у россиянина Сергея Устюгова. Он уступил лидеру 0,4 секунды. "Бронза" - у Александра Большунова. Он уступил норвежцу больше минуты, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

Пресс-служба ФЛГР

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