Брянский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль на этапе Тур де Ски
Он уступил победителю больше минуты
Пресс-служба ФЛГР
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Брянский лыжник Александр Большунов финишировал третьим в гонке пятого этапа престижного турнира Тур де Ски. Соревнования проходили 3 января в немецком Оберстдорфе. Спортсмены состязались в персьюте свободным стилем.
Победу одержал Йоханнес Клаебо из Норвервегии. Его время - 35.07.5. Второе место у россиянина Сергея Устюгова. Он уступил лидеру 0,4 секунды. "Бронза" - у Александра Большунова. Он уступил норвежцу больше минуты, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.
Пресс-служба ФЛГР
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