В Брянске с 4 января перекроют движение по переулку Новозыбковкому
Здесь будут прокладывать «ливневку»
Работы планируют закончить через несколько дней.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В пятницу, 4 января, в Фокинском районе Брянска перекроют движение по переулку Новозыбковскому - в месте пересечения с проспектом Московским. Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации, это связано с работами по установке ливневой канализации.
Работы планируют закончить через несколько дней.
- Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать альтернативные пути объезда, - говорят в администрации.
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