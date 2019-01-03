В Брянске с 4 января перекроют движение по переулку Новозыбковкому

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:18:36+03:00

Работы планируют закончить через несколько дней. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Здесь будут прокладывать «ливневку»

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В пятницу, 4 января, в Фокинском районе Брянска перекроют движение по переулку Новозыбковскому - в месте пересечения с проспектом Московским. Как сообщает пресс-служба Брянской городской администрации, это связано с работами по установке ливневой канализации.

Работы планируют закончить через несколько дней.

- Просим водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и использовать альтернативные пути объезда, - говорят в администрации.

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