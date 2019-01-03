В Брянске на уборку дорог от снега вышло около 90 человек

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:03:45+03:00

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В праздничные дни дороги Брянска продолжают чистить от снега. По данным на четверг, 3 января, задействовано 28 машин. Тротуары чистят 11 тракторов и малогабаритной коммунальной техники. Снег вывозят шесть погрузчиков и грузовых автомобилей. Частный сектор чистят четыре грейдера.

Уборкой праздничных сугробов заняты не только машины, но и люди.

- Всего около 90 человек убирают снег на остановках и пешеходных переходах, - рассказали в мэрии. - Дорожники работают в круглосуточном режиме, без выходных.

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