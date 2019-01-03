В Советском районе Брянска выбрали самый нарядный двор

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:40:55+03:00

ТОСы поборолись за лучшее новогоднее украшение своей территории. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске прошел конкурс среди территориальных общественных самоуправлений Советского района. ТОСы поборолись за лучшее новогоднее украшение двора, рассказали в пресс-службе Брянской горадминистрации.

Победителем стало самоуправление «Пересвет» (председатель — Маргарита Нудельман).

- Жители не только украсили свои дома и придомовые территории, но и смастерили фигурки, домики, а также колодец на месте будущей спортивной площадки, - рассказали в мэрии. - Настоящим шедевром стала снежная скульптура Деда Мороза.

Победу на конкурсе местные жители отпраздновали уличным праздником для детей и взрослых. Дед Мороз и Снегурочка подарили юным жильцам подарки, а самым активным жителям ТОС вручили благодарственные письма.

Снежную скульптуру Деда Мороза признали настоящим шедевром.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Колодец на месте будущей спорплощадки.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Победу на конкурсе местные жители отпраздновали уличным праздникомФото: пресс-служба Брянской городской администрации

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