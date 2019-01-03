В Сураже задержали 19-летнего водителя, сбившего двух человек

3 Янв. 2019 2019-01-03T19:06:12+03:00

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В Сураже нашли водителя, который сбил двух пешеходов и уехал. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, нарушителем оказался 19-летний местный житель.

Водитель находился за рулем ВАЗ-21214. На молодого человека составили прокол, теперь ему грозит лишение водительских прав до полутора лет или до пятнадцати суток ареста.

- Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и проводят необходимые экспертизы, - рассказали в УГИБДД.

Напомним, ДТП произошло в Сураже в среду, 2 января, около семи вечера на улице Вокзальной. Водитель сбил 17-летнего и 18-летнего пешеходов, после чего скрылся с места аварии.

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