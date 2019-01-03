2019-01-03T17:04:58+03:00
Общество

Жители Брянска сфотографировали "водопад из сосулек"

Исполинские ледышки выросли на балконах по улице Докучаева
Ольга УМАРОВА
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vk.com, Ольга Олинаvk.com, Ольга Олина
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Фото огромных сосулек на пятиэтажке по улице Докучаева в Брянске опубликовали в соцсетях. На снимках видно, что ледяные «сталактиты» длиной до двух метров закрыли почти весь балкон на верхнем этаже. А под ним еще на двух балконах подряд нависли опасные ледышки.

Пользователи выражают беспокойство: «Дома сидите, целее будете...», «По таким сосулям только лазером». Удивляются люди и тому, что обледеневшие балконы не чистят сами хозяева квартир: «Всегда было интересно - чего хозяева квартир не сбивают такие наросты? На балкон не выходят месяцами?», «А работники должны будут прямо к владельцу квартиры прийти на балкон и там сбивать сосульки?».

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