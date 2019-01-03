2019-01-03T13:18:54+03:00
Происшествия

Под Стародубом автоледи на «Мицубиси» врезалась в грузовик

Пострадали два человека
Ольга УМАРОВА
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Водитель "Мицубиси" не справилась с управлением.Водитель "Мицубиси" не справилась с управлением.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В ДТП под Стародубом пострадали два человека. Авария произошла в среду, 2 января, около 11 утра на участке «Брянск-Новозыбков-Погар», сообщает УГИБДД УМВД России по Брянской области. По предварительной информации, 36-летняя водитель «Mitsubishi OUTLANDER» ехала со стороны Брянска в сторону Погара. Женщина потеряла управление, выехала на «встречку» и врезалась в УАЗ-330302. За рулем грузовика находился 51-летний водитель.

Пострадали водитель УАЗа и 36-летний пассажир иномарки. Первый отделался ушибами, второй получил закрытую черепно-мозговую травму (предварительно). Обоим назначили амбулаторное лечение.

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