2019-01-03T13:05:17+03:00
Происшествия

В Сураже водитель сбил двух пешеходов и уехал

Полиция ищет свидетелей ДТП
Ольга УМАРОВА
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Один из пострадавших попал в больницу с тяжелой травмой головы.Один из пострадавших попал в больницу с тяжелой травмой головы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Сураже водитель сбил двух человек и скрылся. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, ДТП случилось в среду, 2 января, около семи вечера на улице Вокзальной.

По предварительной информации, под колеса неустановленного автомобиля попали 17-летний и 18-летний пешеходы, которые находились на краю проезжей части. После ДТП неизвестный водитель скрылся с места происшествия.

- У 18-летнего пешехода – перелом носа, ушибы и гематомы, - говорят в УГИБДД. – Ему назначили домашнее лечение. Другой пострадавший 17 лет попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом свода и основания черепа.

Полиция обращается к свидетелям и очевидцам ДТП, а также ко всем, кто знает что-либо о происшествии с просьбой обратиться по адресу: г. Унеча, ул. Ленина, д.12а (МО МВД России «Унечский»), г. Сураж, ул. Советская, д.20 (Отдел полиции Суражского района), либо позвонить по телефонам: 02, 8 (4835)12-13-02, 8 (4833) 02-11-43, 8 (4832) 74-36-84.

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