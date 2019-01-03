2019-01-03T12:26:50+03:00
Общество

В брянском поселке пожарные вынесли из горящего дома 70-летнего пенсионера

Мужчину нашли в квартире без сознания
Ольга УМАРОВА
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Пожилого мужчину удалось спасти благодаря быстрым действиям пожарных.Пожилого мужчину удалось спасти благодаря быстрым действиям пожарных.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В поселке Локоть Брасовского района пожарные спасли из горящего дома пенсионера. Трагедия едва не произошла в четверг, 3 января, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области

Загорелась квартира на первом этаже трехэтажного дома. Когда огнеборцы приехали, подъезд был сильно задымлен.

- На месте работал дежурный караул пожарно-спасательной части № 41 поселка Локоть Брянского пожарно-спасательного центра, - рассказали в МЧС. – Всего было два отделения на автоцистернах. Жильцов эвакуировали.

Начальник караула Вячеслав Илгунов, командир отделения Анатолий Тихонов, пожарный Дмитрий Горшков нашли в квартире 70-летнего мужчину, он был без сознания. Пенсионера вынесли из пылающей квартиры, оказали первую помощь и передали «скорой». Сейчас его жизни ничто не угрожает.

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