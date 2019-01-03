2019-01-03T12:17:11+03:00
Общество

Унечская пенсионерка поверила «подруге» и потеряла 24 тысячи рублей

А у клинцовского продавца котят мошенники выманили 5 500 рублей
Ольга УМАРОВА
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В праздничные дни мошенники особенно активны.В праздничные дни мошенники особенно активны.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Мошенники не дремлют – во второй день нового года брянцев «развели» почти на 30 тысяч рублей. Оба случая произошли в районах области, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе 70-летней пенсионерке пришло сообщение со взломанной страницы подруги. Та рассказала, что по новогодней акции одного из банков якобы можно получить 2019 рублей. Потерпевшая сообщила мошенникам номер своей карты, а затем семь раз отправляла коды, которые приходили на ее мобильный. В итоге пенсионерка не получила, а потеряла 24 «кровных» тысячи рублей.

От мошенников пострадал и житель Клинцовского района. Мужчина попытался продать котят через сайт бесплатных объявлений.

- «Покупатель» прислал на его телефон интернет-ссылку, - рассказали в УМВД. – Как потомоказалось, перейдя по ней, клинчанин, дал согласие на перевод денег со своей карты с помощью «Мобильного банка». И лишился 5500 рублей.

Полиция в очередной раз напоминает: нельзя сообщать незнакомым людям реквизиты своей банковской карты и пришедшие на телефон коды для подключения «мобильного банка» и подтверждения переводов. А если вы все-таки стали жертвой мошенников – как можно скорее обращайтесь в полицию и в банк.В

Похожая исторя произошла с жительницей Брянского района, которая хотела продать щенка, но лишилась 14 тысяч рублей.

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