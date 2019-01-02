Жительница Брянского района хотела продать щенка, но лишилась 14 тысяч рублей

2 Янв. 2019 2019-01-02T16:19:06+03:00

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Жителей Брянской области продолжают обманывать мошенники. Пока в полицию сообщили об одном таком случае в новом году. 1 января 35-летней женщине из Брянского района позвонил незнакомец и предложил внести предоплату за щенка, которого она продавала на сайте бесплатных объявлений.

Мужчина убедил ее, что для перечисления денег нужно подойти к банкомату и сделать несколько операций под его диктовку. В итоге женщина сообщила мошеннику код для подключения к мобильному банку, и с ее карты списали 13 тысяч 780 рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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