2019-01-02T16:19:06+03:00
Происшествия

Жительница Брянского района хотела продать щенка, но лишилась 14 тысяч рублей

И в новом году брянцев продолжают обманывать мошенники
Марина АНТОНОВА
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Жителей Брянской области продолжают обманывать мошенники. Пока в полицию сообщили об одном таком случае в новом году. 1 января 35-летней женщине из Брянского района позвонил незнакомец и предложил внести предоплату за щенка, которого она продавала на сайте бесплатных объявлений.

Мужчина убедил ее, что для перечисления денег нужно подойти к банкомату и сделать несколько операций под его диктовку. В итоге женщина сообщила мошеннику код для подключения к мобильному банку, и с ее карты списали 13 тысяч 780 рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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