За два дня на брянских дорогах поймали 18 пьяных водителей

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:46:45+03:00

Еще семь автомобилистов отказались пройти тест на алкоголь

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За два праздничных дня, 31 декабря и 1 января, на брянских дорогах поймали 18 пьяных водителей. Еще семеро отказались пройти тест на алкоголь. Десять автомобилистов сели за руль без водительских прав, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

На автомобильных дорогах автоинспекторы остановили 18 пьяных пешеходов. В Брянской области случилось 47 автоаварий, в которых никто не пострадал.

1 января на дорогах погибли три человека. Страшное ДТП случилось на дороге Брянск-Дятьково, жертвами которого стали два водителя. В почепском селе под колесами погиб 52-летний пешеход. В новогоднюю ночь пьяный водитель устроил ДТП в Брянске.

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