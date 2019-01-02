2019-01-02T13:46:45+03:00
Общество

За два дня на брянских дорогах поймали 18 пьяных водителей

Еще семь автомобилистов отказались пройти тест на алкоголь
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Автоинспекторы остановили на дорогах 18 пьяных пешеходов.Автоинспекторы остановили на дорогах 18 пьяных пешеходов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

За два праздничных дня, 31 декабря и 1 января, на брянских дорогах поймали 18 пьяных водителей. Еще семеро отказались пройти тест на алкоголь. Десять автомобилистов сели за руль без водительских прав, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

На автомобильных дорогах автоинспекторы остановили 18 пьяных пешеходов. В Брянской области случилось 47 автоаварий, в которых никто не пострадал.

1 января на дорогах погибли три человека. Страшное ДТП случилось на дороге Брянск-Дятьково, жертвами которого стали два водителя. В почепском селе под колесами погиб 52-летний пешеход. В новогоднюю ночь пьяный водитель устроил ДТП в Брянске.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Брянского района хотела продать щенка, но лишилась 14 тысяч рублей
В Почепском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и уехал
Брянский водитель украсил свою машину одноразовыми стаканчиками и гирляндой
Брянец перед Новым годом ограбил двух пенсионеров
В Брянске в новогоднюю ночь у школьника в руках взорвалась петарда
В Брянске в новогоднюю ночь пожарные спасли из горящего дома 91-летнюю пенсионерку
При столкновении двух легковушек в Дятьковском районе погибли два водителя
В Брянской области во время пожара погибли трое детей
В Брянске ищут пропавшего 26-летнего Владислава Щевелева
В среду на Брянщине выпадет мокрый снег
Брянец сделал предложение любимой на главной городской елке в новогоднюю ночь
В Брянске пьяный водитель устроил крупное ДТП
В Брянске в квартире вспыхнул электрощиток
В Дятькове неизвестный водитель сбил пешехода на "зебре" и скрылся
Третьего января в Брянске устроят облаву на пьяных водителей
Брянский таможенник получил почетную грамоту от президента
В Дятьковском районе столкнулись две легковушки