В Почепском районе неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и уехал

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:36:53+03:00

Всех свидетелей ДТП просят обратиться в полицию. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Почепском районе неизвестный водитель насмерть сбил 52-летнего пешехода и уехал с места происшествия. Полицейские ищут автомобилиста, а также свидетелей этой аварии.

ДТП случилось около половины седьмого вечера во вторник, 1 января, на улице Трубчевской села Семцы, сообщают в УГИБДД по Брянской области. По предварительным данным, водитель на неустановленном автомобиле двигался со стороны Трубчевска в сторону Почепа. Пешеход шел по дороге. Мужчина умер от травм на месте автоаварии.

Всех очевидцев ДТП просят позвонить или обратиться в полицию.

Адрес МО МВД России «Почепский»: город Почеп, улица Ленина, 21

Телефоны: 02, 8 (4834) 53-03-92,8 (4832) 74-36-84.

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