Брянский водитель украсил свою машину одноразовыми стаканчиками и гирляндой

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:17:30+03:00

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Брянцы обсуждают в соцсетях водителя, которых украсил свою машину одноразовыми стаканчиками и гирляндой. Первый раз фотографии странной «семерки» появились задолго до Нового года. Тогда все гадали, для чего машину обклеили пластиковыми стаканчиками. Пользователи предположили, что это анти-аварийная обработка кузова.

Но но Новый год в стаканчиках появилась еще и гирлянда. Необычная машина многим подняла настроение. Каждый стаканчик, а их 2700 штук, прикручен на саморез. Создатели праздничных жигулей снимали ролики о том, как они работали. Некоторые брянцы изъявили желание воспользоваться праздничной машиной как такси. Другие высказали предположение, что непредусмотренные конструкцией светоэлементы не понравятся автоинспекторам.

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