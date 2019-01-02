Брянец перед Новым годом ограбил двух пенсионеров

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:50:17+03:00

Задержанный уже был судим за разбой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Житель Брянска 31 декабря ограбил двух пенсионеров. Оперативники задержали злоумышленника через два часа, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Около половины восьмого утра в Бежицком районе мужчина избил 71-летнего местного жителя. Он отобрал у него мобильный телефон, часы и пакет с продуктами. Через 20 минут грабитель напал еще и на 61-летнюю женщину. Он похитил у пенсионерки сумку с телефоном, банковскими картами, документами, деньгами и продуктами.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, которого уже судили за разбой.

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