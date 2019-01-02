2019-01-02T11:40:02+03:00
Происшествия

В Брянске в новогоднюю ночь у школьника в руках взорвалась петарда

12-летний мальчик сломал палец на руке
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске в новогоднюю ночь у 12-летнего школьника в руках взорвалась петарда. Это случилось в Бежицком районе. Пострадавшего мальчика отвезли в больницу. У ребенка диагностировали открытый перелом пальца на руке, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Из-за неправильного использования пиротехники в Советском районе Брянска загорелся балкон. Пожар случился на улице Крахмалева около часа ночи 1 января. На место выехали две автоцистерны и пожарная лестница. Оказалось, что загорелся балкон на втором этаже многоэтажки. К тому времени, как приехали спасатели, горел не только балкон, но и комната. С огнем удалось справиться за девять минут, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Несмотря на то, что для запуска фейерверков отвели только семь мест в городе, брянцы в новогоднюю ночь пускали салюты во дворах, на школьных стадионах, на открытых площадках.

В целом новогодняя ночь в Брянске прошла спокойно. Грубых нарушений общественного порядка полицейские не зафиксировали.

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