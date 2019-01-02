2019-01-02T11:14:22+03:00
Происшествия

В Брянске в новогоднюю ночь пожарные спасли из горящего дома 91-летнюю пенсионерку

1 января загорелся дом на улице Тургенева
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, кадр из видео "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, кадр из видео "ЧП и ДТП Брянск".
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В Фокинском районе Брянска в новогоднюю ночь пожарные спасли из горящего дома 91-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину эвакуировали и передали медикам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Тургенева поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 0.25 во вторник, 1 января. На место выехали четыре автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, полностью горела крыша дома, из окон валил густой черный дым. Очевидцы сказали пожарным, что в доме могли остаться люди. Звено газодымозащитной службы эвакуировало из дома пенсионерку.

В 1.02 с огнем удалось справится. Эксперты выясняют причины пожара.

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