В Брянске в новогоднюю ночь пожарные спасли из горящего дома 91-летнюю пенсионерку

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:14:22+03:00

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В Фокинском районе Брянска в новогоднюю ночь пожарные спасли из горящего дома 91-летнюю пенсионерку. Пожилую женщину эвакуировали и передали медикам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Тургенева поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 0.25 во вторник, 1 января. На место выехали четыре автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, полностью горела крыша дома, из окон валил густой черный дым. Очевидцы сказали пожарным, что в доме могли остаться люди. Звено газодымозащитной службы эвакуировало из дома пенсионерку.

В 1.02 с огнем удалось справится. Эксперты выясняют причины пожара.

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