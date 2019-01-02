2019-01-02T11:01:21+03:00
Происшествия

При столкновении двух легковушек в Дятьковском районе погибли два водителя

19-летнюю пассажирку госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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При столкновении двух легковых автомобилей в Дятьковском районе погибли два водителя. 21-летний автомобилист на «Рено Логан» выехал на встречную полосу. И столкнулся со «Шкодой Октавиа», за рулет которой был 29-летний мужчина. Оба водителя скончались от полученных травм на месте ДТП.

19-летнюю девушку, которая ехала в «Рено» госпитализировали с переломами ребер и таза. Полицейские проводят провекру по факту автоаварии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Напомним, страшная автоавария случилась около половины шестого утра 1 января на 32-м километре дороги Брянск-Дятьково. Водитель «Рено» ехал со стороны Дятькова, водитель «Шкоды» - навстречу.

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