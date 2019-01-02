В Брянской области во время пожара погибли трое детей

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:42:32+03:00

Их родители и двухлетняя сестра находятся в больнице

Изменить размер текста: A A

В селе Бережок в Карачевском районе ночью сгорел жилой дом. Во время пожара погибли трое детей. Их родители и двухлетняя сестра находятся в больнице.

- Младшему из погибших детей было полгода, старшему исполнилось семь лет, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе Следственного управления СКР по Брянской области. – В доме жила многодетная семья.

Сообщение о пожаре на улице Магистральной поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 22.56 во вторник, 1 января. На место выехали две пожарные машины. Когда спасатели прибыли, жилой дом полностью пылал. Дополнительно на пожар направили еще одну автоцистерну, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Огонь удалось потушить в 0.39.

По факту гибели детей следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти двух и более лиц по неосторожности». Предарительные причины пожара пока не называют. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».