2019-01-02T10:14:48+03:00
Происшествия

В Брянске ищут пропавшего 26-летнего Владислава Щевелева

Молодой человек пропал 1 января
Марина АНТОНОВА
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Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".
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В Брянске ищут пропавшего 26-летнего Владислава Щевелева. Молодой человек пропал 1 января, сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях. Он ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Добровольцы пишут, что парень нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 178 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, хромает на правую ногу. Был одет в черную кожаную куртку, черные джинсы, обут в черные кроссовки с синими и белыми полосками.

Если вы видели Владислава или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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