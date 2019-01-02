2019-01-02T00:15:47+03:00
Общество

В среду на Брянщине выпадет мокрый снег

На дорогах - гололедица
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 2 января, на Брянщине выпадет мокрый снег. Весь день будет облачно, как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области, местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 5 до 0 градусов. Днем - от минус четырех до плюс одного градуса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24