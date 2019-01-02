В среду на Брянщине выпадет мокрый снег

2 Янв. 2019 2019-01-02T00:15:47+03:00

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В среду, 2 января, на Брянщине выпадет мокрый снег. Весь день будет облачно, как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области, местами возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 5 до 0 градусов. Днем - от минус четырех до плюс одного градуса.

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