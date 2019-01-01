Брянец сделал предложение любимой на главной городской елке в новогоднюю ночь

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:46:56+03:00

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Около десяти тысяч горожан приняли участие в праздничных новогодних гуляньях в Советском и Бежицком районах Брянска в ночь на 1 января 2019-го. Всего, как говорят в горадминистрации, торжества прошли на 16 площадках.

На главной елке в круглом сквере собралось около трех тысяч человек. Праздничную программу вели Дед Мороз и Снегурочка, веселые снеговики, а также ансамбль народной песни «Раздолина». И дети, и взрослые с удовольствием участвовали в забавных викторинах, конкурсах и катались со снежной горки.

- Кстати, в новогоднюю ночь у главной елки произошло волшебное событие - молодой человек по имени Павел с букетом белых роз сделал предложение о замужестве своей девушке Юле, - рассказывают в мэрии. - Под аплодисменты горожан она приняла предложение.

В Бежице новогоднюю ночь отмечали на 4-х площадках, которые в общей сложности собрали около семь тысяч человек. Самые массовые гулянья прошли у ДК имени Дмитрия Медведева. С Новым годом бежичан поздравил ансамбль народной песни «Отрада», а на площади у ДК БМЗ получасовой концерт дала певица Сергия. В Володарском и Фокинском районах у елок водили хороводы и танцевали на новогодних дискотеках.

Как сообщили в управлении по делам гражданской обороны и защите населения от ЧС Брянска, гулянья прошли спокойно, без чрезвычайных ситуаций.

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