В Брянске пьяный водитель устроил крупное ДТП

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:19:02+03:00

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В Брянске пьяный водитель устроил крупное дорожно-транспортное происшествие - столкнулись две легковушки. Автоавария произошла 1 января около 00.45 на улице Ульянова.

- По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля "Рено Логан" ехал по улице Союзной со стороны улицы Медведева и поворачивал влево на улицу Ульянова, - сообщают в областной Госавтоинспекции. - Автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с ехавшим по улице Ульянова в сторону улицы 3-го Интернационала автомобилем "БМВ Х5" под управлением 36-летнего водителя.

В автоаварии пострадали оба автомобилиста. У водителя "БМВ" диагностировали ушиб грудной клетки, перелом шейного позвонка и госпитализировали. У водителя "Рено" - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваные раны лица, левого уха. Брянца отвезли в городскую больницу №1. Но он не дождался осмотра и сам ушел из медучреждения.

Как выяснили полицейские водитель "Рено" был пьян.

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