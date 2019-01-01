В Брянске в квартире вспыхнул электрощиток

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:00:29+03:00

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В одном из многоквартирных домов на улице Октябрьской в центре Брянска загорелся электрощиток. О ЧП оперативному дежурному ГУ МЧС РФ по Брянской области, сообщили в 12.36.

- К месту вызова выехали два пожарных расчета с двумя автоцистернами и автолестницей из пожарно-спасательной части №1, - сообщают в региональном ГУ МЧС. - К дому спасатели прибыли в 12.40. Во время тушения использовали порошковый огнетушитель, работало звено газодымозащитной службы.

В 12.43 распространение огня удалось остановить, а в 12.45 пламя полностью потушили.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Сейчас эксперты выясняют, из-за чего вспыхнул огонь.

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