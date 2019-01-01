В Дятькове неизвестный водитель сбил пешехода на "зебре" и скрылся

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:51:54+03:00

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В Дятькове неизвестный водитель сбил 41-летнего пешехода на "зебре" и скрылся. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины восьмого вечером 31 декабря на улице Фокина.

- По предварительной информации, водитель «Нивы» ехал со стороны улицы Красной розы в сторону улицы Орджоникидзе, когда сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе, - сообщают в областной Госавтоинспекции. - А затем скрылся с мета ДТП.

Приехавшие на место автоаварии медики диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом носа, перелом правой руки и госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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