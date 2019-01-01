Третьего января в Брянске устроят облаву на пьяных водителей

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:14:09+03:00

В Госавтоинспекции напоминают: все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Городская Госавтоинспекция 3 января устроит в Брянске сплошные проверки водителей. С 1.30 до 2.00 ночи инспекторы ДПС расположатся на улице Пушкина в районе стадиона Партизан Володарского района. Полицейские будут ловить нетрезвых водителей и тех, кто откажется пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

В Госавтоинспекции напоминают: все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. И просят автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.

Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону 74-71-02.

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